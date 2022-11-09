Ясногорск, Забайкальский край, 9 ноября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Ясногорске на финишной прямой строительство дома для детей-сирот — готовность объекта 80%, сообщает 9 ноября министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

Минстрой Забайкалья Дом для детей-сирот в Ясногорске

В доме уже запущено отопление, водоснабжение, канализация. В квартирах и подъездах идут отделочные работы, закуплена сантехника, пояснил первый замруководителя краевого минстроя Илья Стремилов.

Дом на 30 квартир с лоджиями, большими кухнями запланировано сдать в декабре 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Забайкалья по нормативному плану 2022 года намерено построить квартиры для 247 сирот.

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