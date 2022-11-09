Якутск, , 11:16 — REGNUM Проводится проверка по жалобам родителей на то, что в гардеробе для учеников начального звена школы №31 Якутска 7 ноября случилась давка. Прокуратура предполагает, что были нарушены права детей на комфортное пребывание в учреждении образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.

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«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об образовании, прав детей при организации обучения и другим вопросам», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве намерены принять меры по этому инциденту. Пребывание в школе должно быть комфортным, подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в гардеробе для учеников начальных классов школы №31 в столице Якутии было такое скопление людей, что началась давка. В мэрии города назвали причинами этой ситуации сильные морозы и первый день после каникул. Власти города после ЧП намерены усилить пропускной режим и разместить в гардеробе дополнительные кабинки для учеников первых классов.