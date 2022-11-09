Москва, 9 ноября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение действует по Керченскому проливу по данным на утро 9 ноября, об этом сообщается в телеграм-канале Минтранса России.

Марина Каширская ИА REGNUM На Керченской паромной переправе

До вечера 9 ноября, по прогнозу Росгидромета, ожидается восточный, северо-восточный ветер 12-15 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн — 130-150 см, температура воздуха днем +8-10°С, температура воды в море +10-11°С.

Как сообщало ИА REGNUM, ровно месяц назад, 9 октября, Керченская паромная переправа возобновила работу. За этот период семью паромами перевезено почти 28 тыс. человек, 16,7 тыс. единиц техники, почти 1,1 тыс. железнодорожных вагонов.