Париж, 9 ноября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. В длинной речи, адресованной представителям 50 самых «грязных» предприятий на территорий Франции, глава государства Эммануэль Макрон изложил дорожную карту, передает BFM TV.

En.kremlin.ru Эммануэль Макрон

Встретившись с загрязняющими окружающую среду главами французских предприятий, Эммануэль Макрон представил, как может выглядеть промышленная декарбонизация. Франция хочет сократить вредные выбросы вдвое (43 млн тонн CO2, или 10% вредных выбросов) к 2030 году.

Приоритет был отдан новым технологиям, способным генерировать эти изменения, начиная с водорода: напомнив, что Франция приняла план на этот счет в 2018 году, Эммануэль Макрон упомянул об уже вложенных €2 млрд.

Еще одна тема, биомасса: Эммануэль Макрон выступал за создание «интегрированного лесного сектора», способного увеличить производство биомассы. В течение 6 месяцев правительство разработает стратегию и инвестирует €200 млн в исследования.

«Если в течение 18 месяцев будут определены проекты и объекты, если вы удвоите свои усилия, мы удвоим ресурсы, выделяемые на этот вопрос, и увеличим пакет с 5 до 10 млрд евро на поддержку», — заявил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, после встречи с представителями 50 промышленных площадок, выбрасывающих больше всего парниковых газов во Франции, глава страны Эммануэль Макрон раскритиковал закон, принятый в Соединенных Штатах.