Саратов, 9 ноября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Проверка организована после сообщений о нарушениях прав учащихся при посещении средней школы №60 в Саратове. Об этом 9 ноября передает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Школьники

«По предварительным данным, в утреннее время перед началом занятий при организации пропускного режима образовывается столпотворение учащихся на крыльце школы», — уточнили в надзорном ведомстве.

Всего в школе обучается более 800 детей.

К проверке привлечены также специалисты городских отделов Роспотребнадзора и МЧС России по Саратовской области.

Ранее в соцсетях горожане пожаловались на то, что детей вынуждают стоять на улице и мерзнуть по причине соблюдения требования смены обуви.

Как сообщало ИА REGNUM, в одной из школ города Энгельса учащийся начальной школы подвергается периодическому насилию со стороны одноклассников. Учителя, несмотря на возможную осведомленность, не пресекают их деяния.

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