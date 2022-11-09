Вашингтон, , 11:18 — REGNUM Череп тираннозавра, чья цена может достигать $20 млн, будет выставлен на торги в Нью-Йорке в декабре, сообщает New York Post.

Череп тираннозавра (сс) Dennis Jarvis

Такую ориентировочную цену за череп древнего животного, возраст которого составляет около 76 млн лет и который имеет длину около 2 метров и весит 90 килограммов.

«Если подумать, тех, кто сможет поместить у себя дома такой череп, больше, чем тех, кто мог бы разместить у себя целого динозавра», — сказала представитель Sotheby Кассандра Хаттон, назвав это «лучшим трофеем» для интерьера своего дома.

Окаменелость по прозвищу Максимус выставлена на продажу анонимным частным владельцем. Он был выкопан в округе Хардинг, Южная Дакота — «мировой столице тираннозавров», по словам Хаттона, главы аукционного дома по науке и популярной культуре.