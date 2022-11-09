Москва, 9 ноября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о дополнительном отчете за расходами лиц, замещающих государственные должности, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

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Действие закона будет распространяться на тех, кто занимает государственные должности федерального, регионального и муниципального уровней, а также на членов совета директоров и сотрудников Центробанка, госкорпораций, социальных фондов, а также тех госслужащих, осуществление полномочий которых влечет за собой обязанность декларировать доходы.

«Усиление контроля не только над доходами, но и над расходами чиновников позволит повысить эффективность принимаемых государством мер по противодействию коррупции и создаст дополнительные барьеры для легализации неправедно нажитых средств», — заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

В частности, предлагается обязать чиновников отчитываться о расходах по погашению кредитов и займов, сумма которых превышает совокупный доход должностного лица и его супруги за три предшествующих года.

При этом под контролем государства окажутся сделки по приобретению недвижимости и земельных участков, транспортных средств, ценных бумаг и цифровых финансовых активов, для оплаты которых брался кредит.

Необходимо будет подтверждать легальность получения средств, внесенных чиновником, его супругой и несовершеннолетними детьми для погашения кредита.

Законопроектом предлагается установить десятилетний предельный срок для принятия решения об осуществлении контроля за расходами чиновника.