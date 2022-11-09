Кызыл, 9 ноября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле задолженность по теплоснабжению достигла почти 0,5 млрд рублей, из которых 370 млн рублей составляют долги населения. Об этом сообщает портал «Тува-Онлайн» со ссылкой на данные Кызылской ТЭЦ.

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Задолженность, как отмечается, накапливалась с 2007 года. При этом в последнее время снижается число получателей субсидии на оплату тепловой энергии — с 2 тыс. в 2017 году до 800 в 2022-м.

По данным сотрудников ТЭЦ, причиной этого стало увеличение доходов горожан в связи с дополнительными мерами государственной поддержки. Частично решить проблему может расширение круга получателей субсидии путём пересмотра установленного предела в сторону уменьшения.

«Например, в Москве максимально допустимая доля совокупных расходов установлена в размере 10%, в Якутии — 15, в Омске — 18, а в близлежащем Кемерово данная ставка варьируется от 5 до 17%, тогда как в республике Тыва она составляет — 22%», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние годы в республике наблюдается стабильный рост платёжной дисциплины населения относительно взносов за капремонт жилья. Если в 2017 году показатель едва превышал 55%, то в 2021 году составил уже 83,3%.