Посол РФ Антонов рассказал об уровне русофобии в США
Вашингтон, 9 ноября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. По мере удаления от Вашингтона в Соединённых Штатах снижается уровень русофобии. Об этом 9 ноября заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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Анатолий Антонов
«Исходя из личного опыта могу сказать: чем дальше от Вашингтона, тем меньше русофобии», — сказал он в интервью РИА Новости.
При этом Антонов отметил, что, по его мнению, несмотря ни на что США остаются гостеприимной и очень интересной страной.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в адрес сотрудников посольства России в США и членов их семей поступают угрозы.