Вашингтон, 9 ноября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. По мере удаления от Вашингтона в Соединённых Штатах снижается уровень русофобии. Об этом 9 ноября заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Исходя из личного опыта могу сказать: чем дальше от Вашингтона, тем меньше русофобии», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Антонов отметил, что, по его мнению, несмотря ни на что США остаются гостеприимной и очень интересной страной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в адрес сотрудников посольства России в США и членов их семей поступают угрозы.