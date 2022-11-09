Ульяновск, 9 ноября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. В Ульяновской области ведётся работа по дополнительному оснащению мобилизованных. Закупки проводятся с учётом заявок военнослужащих и замечаний военных инструкторов. Помимо тёплых вещей, приобретаются тепловые пушки, дизельные генераторы, дроны, тепловизоры, оптические прицелы, тактические наушники, палатки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам работы штаба по комплексному развитию региона.

Василий Иванов ИА REGNUM — Дрон на военной выставке

Власти отмечают, что в области за счёт бюджетных и благотворительных средств проводится работа по «комплектованию мобилизованных», в настоящее время сформировано более 1,1 тыс. индивидуальных комплектов.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поясняет, что данные комплекты формируются «с учётом замечаний опытных инструкторов и самих военнослужащих». По его словам, утеплены спальные мешки, дополнительно включены утеплённые сапоги и термобельё, в аптечки добавлены обезболивающие, противовоспалительные и противоожоговые препараты.

«Дополнительно приобретены несколько десятков тепловых пушек, дизельных генераторов, 20 дронов. Сейчас централизованно закупаются тепловизоры, оптические прицелы, тактические наушники с шумоподавлением, десятиместные палатки», — сказал губернатор, подчеркнув, что «усиленный режим работы» будет действовать «вплоть до нашей окончательной победы» .

Для исключения дублирования при закупке запрашиваемых позиций и приобретении только «действительно необходимого» отрабатываются поступающие заявки из воинских частей.

Ранее губернатор Алексей Русских заявлял, что по итогам проверок выявлено около 200 мобилизованных жителей Ульяновской области, у которых «есть основания для возвращения».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в ходе обследования семей мобилизованных «примерно у половины» подтверждены проблемы с получением материальной, психологической помощи и медицинских услуг.