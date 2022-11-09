Нижний Тагил, Свердловская область, 9 ноября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Мэр Нижнего Тагила Свердловской области Владислав Пинаев пьёт воду из-под крана, используя фильтр. Об этом чиновник заявил в эфире канала «Телекон», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

По словам Пинаева, ситуация с качеством воды в городе действительно оставляет желать лучшего. Всему виной старые трубы, которые управляющие компании не всегда промывают в необходимой степени. Однако это не мешает мэру пить воду из-под крана.

«У меня стоит фильтр «Барьер». И я пью нормальную нашу воду, которая точно так же по трубам подходит к дому», — пояснил Пинаев.

Отметим, в Нижнем Тагиле уже начали решать проблему с качеством воды. В посёлке Черноисточинск планируют построить станцию водоподготовки. На проектную документацию потратили около 10 млн рублей.