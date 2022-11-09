Тамбов, 9 ноября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Деятельность подпольной лаборатории про производству синтетических наркотиков пресекли полицейские в селе Троицкий Росляй Токаревского района Тамбовской области. Об этом корреспонденту 9 ноября сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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По данным оперативников, в апреле 2022 года злоумышленники купили в селе старый дом, сделали к нему пристройку, где наладили производство запрещённых веществ. Готовые наркотики, расфасованные в свёртки по 500 граммов, хранились в тайниках на территории соседнего Жердевского района.

По подозрению в организации нарколаборатории задержаны двое мужчин и женщина в возрасте от 30 до 40 лет, жители Свердловской области. Через несколько дней с поличным задержали четверых курьеров, это жители Ростовской области, Ставропольского края и города Санкт-Петербург в возрасте около 30 лет. Они приезжали за оптовыми партиями готового наркотика для дальнейшего их распространения на территории других субъектов РФ.

Возбуждено пять уголовных дел. По ходатайству следствия все задержанные арестованы и помещены в следственный изолятор.