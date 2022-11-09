Уфа, 9 ноября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Восемь миллионов квадратных метров жилья намерены ввести в Башкирии за счет привлечения инфраструктурных бюджетных кредитов. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Prokuror-kaluga.ru Кредиты

Этот вопрос обсуждался на совещании в правительстве региона.

По словам премьер-министра правительства региона Андрея Назарова, за счет таких кредитов в регионе реализуются два больших комплексных проекта: развитие территории города Нефтекамска и жилая застройка «Южные ворота» в Уфе.

Сообщается, что предусмотрено обновление и строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры. Объем инфраструктурных бюджетных кредитов составляет 19,6 млрд рублей. В 2022 году в регион поступило три федеральных транша на общую сумму 7,4 млрд рублей, освоены 80% предоставленных средств, пояснили в пресс-службе.

«С использованием механизма заемного финансирования фонда национального благосостояния мы приступаем к строительству и модернизации 18 объектов коммунальной инфраструктуры. На эти цели предусмотрено 8,7 млрд рублей, из них более 6 млрд рублей — это средства фонда. Проекты будут реализовываться на территории 15 муниципальных образований. Наша задача — обеспечить все условия для поступления средств в регион и их полного освоения в установленные сроки», — приводит пресс-служба слова Назарова.