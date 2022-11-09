Новосибирск, 9 ноября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В новосибирском Законодательном собрании прошли публичные слушания по проекту закона об областном бюджете на 2023 год. В них, помимо министров регионального правительства, депутатов парламента и горсовета, руководителей органов местного самоуправления, участвовали представители общественности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

«Безусловно, бюджет сконцентрирован на самом необходимом — это выполнение функций по социальной защите, социальным гарантиям, включая доходы работников бюджетной сферы, участие совместно с федеральным бюджетом в приоритетных национальных проектах, выполнение наказов избирателей», — отметил первый заместитель председателя правительства области Владимир Знатков.

По данным министра экономического развития региона Льва Решетникова, в 2023 году темп роста промышленного производства ожидается в размере 102,3% (в сопоставимых ценах к 2022 году), сельского хозяйства — 101,9%, платных услуг — 102,4%, заработной платы — 99,4%.

«Мы прогнозируем практически по всем показателям рост. В целом наш прогноз немного оптимистичнее, чем по экономике Российской Федерации», — подчеркнул Лев Решетников.

Объём доходов прогнозируется с ростом 104,4% (на уровне 204,7 млрд рублей), расходы составят около 277,7 млрд рублей, дефицит — в размере 33,7 млрд рублей.

По словам министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Виталия Голубенко, бюджет 2023 года характеризуется предельным дефицитом, при максимально возможном задействовании финансовых остатков текущего года.

«Благодаря запасу прочности по долговой нагрузке мы смогли на 2023 год сформировать бюджет с предельным дефицитом, забалансировав весь объём финансовых решений, которые требовались актуализацией расходной части из-за влияния инфляции, тем самым поддержали расходы бюджета в реальном выражении», — подчеркнул глава минфина.

По итогам обсуждения проекта областного бюджета участники публичных слушаний приняли рекомендации к новосибирскому правительству.