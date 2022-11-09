Иркутск, 9 ноября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Прокуратура Падунского района Братска через суд добилась компенсации ребенку морального вреда, а также консервации заброшенного объекта, сообщает 9 ноября телеграмм-канал прокуратуры Иркутской области по итогам проверки градостроительного и иного законодательства.

Цитата из к/ф «Титан». реж Жюлия Дюкурно. 2021. Франция, Бельгия Травма

Установлено, что в апреле 2022 г. 12-летний мальчик получил травмы при падении в трехэтажном кирпичном нежилом здании, расположенном в жилом районе Гидростроитель. Юридическим лицом, в собственности которого находился объект, не были приняты своевременные меры, препятствующие несанкционированному доступу на территорию и внутрь здания посторонних лиц, консервация объекта не производилась, ограждения не устанавливались.

На этом основании прокуратура направила в суд исковые заявления с требованиями обязать учредителей организации провести работы по консервации вышеуказанного строения, а также компенсировать пострадавшему ребенку моральный вред, причиненный вследствие травмирования на объекте.

Падунский районный суд Братска все требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу мальчика в лице его законных представителей компенсацию морального вреда в размере 120 тыс рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября суд поддержал требования прокуратуры в защиту жилищных прав жителя Боханского района, оставшегося в детстве без попечения родителей.

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