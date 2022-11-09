Санкт-Петербург, 9 ноября, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга встал на сторону петербуржца Павла Логвинова, которого районный военный комиссар оштрафовал за якобы непосещение военкомата, хотя мужчина утверждал обратное. Об этом сообщили 9 ноября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Повестка

Напомним, это первое подобное исковое заявление, которое было рассмотрено петербургским судом за время частичной мобилизации. В своем иске Логвинов указал, что военный комиссар оштрафовал его на 1,5 тыс. рублей по статье 21.5 КоАП РФ («Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету»).

Согласно документу, военнообязанный якобы не явился по вызову (повестке) военкомата в установленное время — к 10:00 мск 24 сентября, без уважительной причины и не сообщил в установленный срок об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства или место пребывания, хотя истец утверждал обратное. Разбираясь в деле, суд запросил документы из военкомата и убедился в правоте Логвинова.

«Постановление военного комиссара Петроградского района отменил, производство по делу прекратил в связи с отсутствием состава», — подытожили в ОПС.

Добавим, что второе подобное дело, где петербуржца оштрафовали на 500 рублей за неявку в военкомат по повестке, рассматривает Калининский районный суд.