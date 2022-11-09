Челябинск, 9 ноября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Челябинской области судебные приставы взыскивают с бывшего губернатора региона Бориса Дубровского 37 314 829.91 рубль. Об этом говорится в банке данных исполнительных производств, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Борис Дубровский

Как указано в информации приставов, речь идёт об иных взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц. Основанием стал исполнительный лист от 24 октября за номером ФС 038 198 101. А поводом для издания этого листа послужило соответствующее решение Арбитражного суда Челябинской области. Исполнительное производство было открыто 3 ноября.

Как пишет Накануне. Ru, ранее Борис Дубровский проиграл судебную тяжбу. Арбитражный суд признал недействительными платежи в пользу него от имени производственного объединения «Монтажник». Общая сума таких платежей и составляет 37 314 829.91 рубль.

А ещё раньше, в октябре 2021 года, арбитражный суд наложил арест на имущество Дубровского на общую сумму 73,5 млн рублей. Это было сделано в рамках рассмотрения дела о банкротстве «Монтажника». Ходатайство о принятии обеспечительных мер подала конкурсный управляющий организации Елена Соломка.

Как сообщало ИА REGNUM, Борис Дубровский был губернатором Челябинской области в 2014–2019 годах. 19 марта 2019-го президент России Владимир Путин уволил его с занимаемой должности.

Добавим, ПО «Монтажник» было основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс. Объект возводили к саммитам ШОС и БРИКС, планировавшимся на 2020 год. Но затем стойка была заморожена, а компанию признали банкротом.