Москва, 9 ноября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Почти 28 тысяч человек воспользовались Керченской паромной переправой за месяц её работы, с 9 октября по 9 ноября, сообщил Минтранс России.

Марина Каширская ИА REGNUM У Керченской переправы

С ночи на 9 октября по 07:00 9 ноября в обе стороны перевезено в общей сложности 27 974 пассажира, 16 743 единицы автотранспорта и 1096 железнодорожных вагонов. Семь паромов, которые сейчас работают на Керченской переправе, выполнили в общей сложности 526 рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, Керченская паромная переправа возобновила работу после теракта на Крымском мосту. Сейчас ведутся работы по восстановлению двух повреждённых пролётов моста, 8 ноября была выполнена первая надвижка.