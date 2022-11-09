Кишинёв, 9 ноября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Национальный банк Молдавии оставил ставку рефинансирования на прежнем уровне — 21,5%. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Отмечается, что процентные ставки по кредитам и депозитам овернайт тоже были сохранены на прежних уровнях — 23,5% и 19,5% годовых, соответственно.

Отмечается, что такие ставки должны стимулировать рост банковских вкладов жителей Молдавии и снижение потребительского спроса. Считается, что это снизит рост цен. Годовой уровень инфляции в стране достиг почти 34%.

Напомним, в августе Нацбанк Молдавии повысил ставку рефинансирования сразу на три процентных пункта — до 21,5%. Этот показатель повышается с конца 2020 года, когда базовая ставка составляла 2,65%.