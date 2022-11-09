Донецк, 9 ноября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Боевики киевского террористического режима обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Об этом 9 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Обстрел ВСУ

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 10:10 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Помимо того, отмечается, что в 10:15 бандеровцы выпустили три снаряда калибра 152 мм по Кировскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жителей прибрежных населённых пунктов Херсонской области просят покинуть свои дома и перебраться в более безопасные районы.