Таганрог, Ростовская область, 9 ноября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Ростовской области состоится суд над врачом-наркологом, обвиняемым в получении взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России.

Astr.sledcom.ru Уголовное дело

Следователи полагают, что в сентябре 2022 года сотрудник таганрогского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» получил от мужчины 30 тыс. рублей за замену результатов анализа на наличие в организме наркотиков, содержащих отрицательный результат.

Обвиняемый в получении взятки сознался.

Материалы уголовного дела направлены в суд.