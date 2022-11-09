Кострома, 9 ноября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. После падения санитарного вертолёта в Костромской области, в результате которого погиб один человек и четверо получили травмы, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Костромская транспортная прокуратура. Дело возбудили по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Северо-западная транспортная прокуратура Место крушения костромского веролёта

Напомним, Ми-2 транспортировал 67-летнего пациента в тяжёлом состоянии с инфарктом миокарда из Шарьи в Кострому 8 ноября. Около 17:37 вертолёт упал в лесополосе рядом с деревней Щетниково, расположенной в Костромском районе рядом с аэропортом «Сокеркино».

В результате крушения пациент скончался на месте, пассажиры и экипаж — фельдшеры и медики доставлены в городскую больницу Костромы с травмами.

Сообщается, что три года назад вертолёт проходил капитальный ремонт и был допущен к полётам. По информации оперативных служб специалисты рассматривают две версии произошедшего — неисправность и ошибка пилотирования.