Оренбург, 9 ноября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Оренбурге суд рассмотрел дело об обрушении моста на ул. Терешковой. Фигурант освобождён от наказания. Об этом сообщает 9 ноября пресс-служба Ленинского райсуда города.

Kakprosto.ru Суд

На скамье подсудимых оказался главный инженер госучреждения «Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области». Его признали виновным в халатности. По согласованной фигурантом схеме было допущено движение транспорта по ремонтируемому мосту. Это вызвало образование дефекта на инженерном сооружении, что повлекло обрушение части путепровода 2 декабря 2019 года.

Инженеру назначено наказание в виде штрафа. Его размер составил 200 тыс. рублей. Однако за истечением срока давности фигурант освобождён от наказания. Приговор суда не вступил в законную силу.

«Исковые требования двух потерпевших о взыскании компенсации морального вреда оставлены без рассмотрения, за гражданскими истцами признано право на удовлетворение гражданского иска в этой части, вопрос о размере возмещения гражданского иска в части взыскания морального вреда передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства», — отметили в судебной инстанции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге на ул. Терешковой 2 декабря 2019 года обрушился пролёт моста. Пострадали водитель грузовика и водитель легкового автомобиля.