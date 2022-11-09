Ижевск, 9 ноября, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Студенты инженерного факультета УдГАУ (Удмуртский государственный аграрный университет) разработали механизм приготовления национальных блюд при помощи 3D-принтера. Об этом сообщает пресс-служба вуза на своей странице в социальной сети.

Creative Tools 3D-принтер

В обычном 3D-принтере, который печатает пластиком, изменили экструдер, после чего стало возможно печатать тестом. Также была изменена система подачи вещества — пневмонасос с помощью сжатого воздуха выдавливает тесто на электроплиту. Однако переворачивать блины и готовить тесто всё равно должен повар.

Скорость печати — один блин в минуту, блины могут быть любой формы, всё зависит от фантазии программистов. Если в тесто добавить дрожжи, получатся удмуртские табани. 10 минут потребуется для приготовления жукомильым — национального блюда из блинов с кашей и фаршем.

Сейчас технология проходит отладку, что позволит в дальнейшем внедрить печать в технологический процесс приготовления блюд и сократить время пребывания кулинара у плиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года стало известно, что Ижевская государственная сельскохозяйственная академия (ИжГСХА) переименована в Удмуртский государственный аграрный университет (УдГАУ). По словам ректора вуза Андрея Брацихина, академия — это узко ориентированная образовательная организация. Вуз уже давно перешагнул этот статус.

Читайте также: Ижевскую сельхозакадемию переименовали в аграрный университет