Москва, 9 ноября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Кризис в избирательной системе США отмечается даже ближайшими союзниками Вашингтона. Об этом сегодня, 9 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

По её словам, эти международные институты констатируют ухудшение ситуации в избирательной системе США одновременно с президентскими выборами и с голосованием в законодательные органы власти.

«По-моему, без этих констатаций это видно невооруженным глазом, про поляризацию общества я вообще не говорю», — высказала своё мнение Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным CNN, республиканцы опередили демократов на выборах в палату представителей Конгресса США.

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