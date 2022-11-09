Вашингтон, 9 ноября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Некоторые американские СМИ вместе с Демократической партией пытаются искусственно преуменьшить успехи республиканцев на промежуточных выборах. Об этом 9 ноября сообщил бывший президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«174 победы и 9 поражений, замечательный вечер, а фейковые СМИ вместе с подельниками-демократами делают всё возможное, чтобы преуменьшить это», — написал Трамп.

Согласно оценкам американского политологического ресурса Real Clear Politics, республиканцы уже гарантировали себе 197 мест в Палате представителей Конгресса США, демократы — 172. В Сенате республиканцы должны получить не менее 47 мест, демократы — не менее 48.

Напомним, на промежуточных выборах в США избираются все 435 членов Палаты представителей и треть Сената. Также проходят выборы губернаторов в 36 штатах и трёх заморских территориях США.