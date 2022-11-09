Благовещенск, 9 ноября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Благовещенске 9 ноября прошли учения по гражданской обороне. Ликвидировались последствия условного ракетного удара, который как будто был нанесён по железнодорожному вокзалу города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Николай Хижняк ИА REGNUM Подготовка к учениям

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Пожарные и спасатели тренировались доставать людей из-под завалов после возгорания и обрушения в здании. По легенде, 30 человек оказались под завалами и 13 погибли, удар был нанесён высокоцелевыми ракетами большой дальности. В здании и возле его входа создали задымлённость, в помещениях работали сотрудники службы газодымзащиты.

«Проходит второй этап учений по гражданской обороне, в которых задействованы все органы власти: от региональных до объектовых. Накануне отработали вопросы приведения в готовность защитных сооружений, объектов гражданской обороны, проведения эвакокомисси», — отметил исполняющий обязанности министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Максим Ишмухамедов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября организации жизнеобеспечения Приамурья переведены на особый режим работы в связи с введением базового уровня готовности.