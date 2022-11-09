Севастополь, 9 ноября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Житель Севастополя, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности ребёнка, арестован по решению суда. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Как полагает следствие, безработный мужчина 1994 года рождения в общем помещении коммунальной квартиры, в которой проживал, совершил действия сексуального характера в отношении шестилетней соседки. Ребёнок рассказал о произошедшем матери, которая обратилась к правоохранителям.

Мужчина был задержан, в отношении него следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей»), ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя, с учётом позиции прокуратуры, суд принял решение об аресте обвиняемого.