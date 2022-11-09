Москва, 9 ноября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Европейская экономика может сократиться этой зимой на фоне небывалого увеличения расходов в безуспешной попытке предотвратить последствия серьезного энергетического кризиса и стремительно растущей инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Findspicture.com ЕС

«Очевидно, что европейская экономическая и монетарная политики неспособны обеспечить одновременно экономический рост и снизить небывалую инфляцию, — сказал Ильинский. — Страны еврозоны уже потратили около 200 миллиардов евро, или 1,25% валового внутреннего продукта еврозоны, на смягчение последствий энергетического кризиса и поддержку уязвимых домохозяйств и предприятий. Сегодня финансовые возможности Европейского союза значительно подорваны широкомасштабными мероприятиями низкой эффективности и отсутствием механизмов адресной поддержки, которую невозможно обеспечить из-за существующих политических и технических проблем Европы».

Как подчеркнул Ильинский, высокие цены на энергоносители в ЕС снизили конкурентоспособность европейских компаний, и министры финансов стран Европейского союза заявили, что опасаются, что недавний пакет стимулирующих мер США — «Закон о снижении инфляции» — нанесет еще больший ущерб промышленности Старого Света.

«Сегодня Европейский союз испытывает серьезные опасения по поводу закона США о снижении инфляции, который нарушает справедливые недискриминационные правила международной торговли, — пояснил профессор. — Конгресс США в августе единогласно одобрил Закон о снижении инфляции, предложенный администрацией президента США Джозефа Байдена, который включает в себя рекордные 369 миллиардов долларов расходов на климатическую и энергетическую политику и огромные налоговые льготы для американских потребителей на покупку электромобилей, произведенных в Северной Америке, и субсидирует производство автомобильных аккумуляторов в США. В ЕС считают, что предлагаемые властями США финансовые стимулы грубо нарушают принципы свободной международной торговли ВТО сразу по девяти положениям о налоговых кредитах. Офис торгового представителя США отказался от официальных комментариев по грубым нарушениям американской стороной торгового законодательства ВТО».

Европейцы, как заметил Ильинский, продолжают считать, что США должны придерживаться принципа, что ценные политические партнеры должны оставаться предпочтительными торговыми партнерами.

«Другими словами, Европейский союз чрезвычайно обеспокоен новыми потенциально опасными торговыми барьерами, создаваемыми американской стороной для европейских производителей электромобилей, — заявил Ильинский. — Субсидии, предоставляемые американским производителям электромобилей, являются дискриминационными по отношению к производству электромобилей в Европе. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что дискриминационные меры США могут спровоцировать огромную тарифную войну между евроатлантическими союзниками. В условиях начала фактической торговой войны между Европой и Америкой генеральный директор Всемирной торговой организации постоянно, но пока совершенно безуспешно призывает стороны конфликта быть очень осторожными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что ситуация с ростом инфляции в еврозоне стабилизируется не раньше второй половины 2023 года.