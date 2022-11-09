Москва, 9 ноября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Скончался генерал-полковник бывший руководитель службы наркоконтроля и полпред президента в СЗФО Виктор Черкесов, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Марина Каширская ИА REGNUM Гвоздики

«Трагическое известие: сегодня ночью на 73-м году жизни скончался генерал-полковник Виктор Черкесов, бывший руководитель службы наркоконтроля и полпред президента в СЗФО», — написал Хинштейн в телеграм-канале.

Парламентарий выразил вдове свои соболезнования.

«Виктор Васильевич был замечательным человеком и настоящим государственником. Вечная ему память!» — отметил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Черкесов также являлся директором Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков (2003—2008), председателем Государственного антинаркотического комитета (2007—2008), руководителем Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (2008—2010). Был депутатом Госдумы шестого созыва от КПРФ.