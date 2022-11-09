Петропавловск-Камчатский, 9 ноября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Студенты с Камчатки, обучающиеся в вузах Владивостока, готовы после получения дипломов вернуться в родной край. Губернатор региона Владимир Солодов во время рабочей поездки в столицу Приморья встретился с камчатцами, учащимися в ДВФУ, Владивостокском университете и университете имени адмирала Г. И. Невельского.

Басаргина Яна Владимир Солодов

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Глава региона обсудил со студентами создаваемые на Камчатке новые возможности и условия, которые помогут вернувшимся после учебы молодым людям реализовать себя.

«Хочу отметить любознательность, неравнодушие камчатских студентов и желание многих из них вернуться на Камчатку для профессиональной работы. Будем создавать для этого все возможности. Договорились, что останемся на связи с ребятами», — рассказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин по итогам прошедшего в сентябре во Владивостоке Восточного экономического форума поручил в 2025 году открыть на Дальнем Востоке филиалы Российского института театрального искусства — ГИТИС, Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова и Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.