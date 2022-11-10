Москва, , 12:52 — REGNUM Европейский союз не может выделить киевскому режиму ранее обещанные €3 миллиарда. Об этом 8 ноября заявил первый заместитель главы Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Дай миллион! У тебя их много миллиончиков! «Золотой теленок». реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР. Цитата из к/ф?

Политик сообщил, что вопрос выделения Киеву трех миллиардов евро, «оставшихся от €9 млрд, о которых объявили в мае», обсуждался, и Европейский союз не сможет выделить киевскому режиму эти деньги в 2022 году.

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Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задумались, не связано ли это с тем, что выборы в Конгресс США имеют все шансы выиграть республиканцы. Другие отметили, что ЕС продолжит финансировать Киев, не стоит надеяться на обратное. Иные предположили, что в дальнейшем отношение Запада к киевскому режиму может измениться, и Киев всё чаще будет слышать слово «нет».

«Ну так у хозяина власть меняется… Европе [киевский режим] тоже не нужен. Им и так есть куда деньги тратить…» — отреагировала Ирина.

«Черная дыра 404», — с сарказмом добавил Demitr D.

«Такое ощущение, что скоро [территорию б. УССР] (остатки) с торгов пустят», — пишет Ольга А.

«Жлобы, денег зажали», — шутит Anonymous.

«На «Миротворец» их!» — с юмором пишет Сергей К.

«С мая еще не предоставили? Надеются, что скоро и не надо будет», — задалась вопросом Наталья Ч.

«Похоже, программу сворачивают. Зрада зрадная», — смеется rx512.

«Они еще и потолок цен на наш газ ввести не могут, слабаки! На «Миротворец» их всем кагалом!» — пошутила Woman.

«6 млрд тоже неплохо так-то. Очень надеюсь, что Суровикин за зимнюю кампанию так 404 (территорию б. УССР — ИА REGNUM) размотает, что и 6 уже некому давать будет. А то они там ещё мобилизацию объявили, к весне обучат и снова количеством и свежей помощью продолжат», — отметила Елена Ш.

Сергей Суровикин Mil.ru

«Пройдет еще пару месяцев, и этого не предоставят», — комментирует Maiden.

«Начали подозревать, что не вернут? Поздно», — написала Ольга М.

«В США власть поменялась, и сразу демократичные европейцы поменяли риторику и финансирование», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Есть такое предчувствие, что [киевский режим] станет чаще и чаще слышать слово «нет», — предположила Мила.

«Сломался печатный станок?» — не без сарказма спросила Алиса.

«Производство бумаги подорожало, уже не могут столько фантиков печатать», — добавил Ivan I.

«Тю… скоро и долги отдать потребуют», — пишет Elena G.

Должок Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«После выборов в США вообще цифра может измениться», — предположил «Остап Бендер».

«Заявка на кредит не одобрена ввиду плохой кредитной истории», — смеется Ulyana.

«Этот ЕС так и на «Миротворец» может загреметь», — шутит еще один участник обсуждения.

«Как говорится, обещать — не значит жениться, в принципе, ожидаемо», — отметил Игорь Александрович.

«У ЕС зима на носу, а тут ещё [киевский режим]…» — добавил Pavel7719.

«Ну, это они всегда так говорят. Потом через месяц после своих слов «не будем» они всë равно выделяют. Потому что они шестёрки Америки, и не им решать, выделить или не выделить», — пишет Makaroshka.

«Да выделит. Не переживайте», — подытожил Paul W.

Отметим, Домбровскис также сообщил, что в 2023 году Европейский союз намерен выделить киевскому режиму €18 млрд по программе кредитной помощи на год.