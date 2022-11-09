Спасск-Дальний, Приморский край, , 22:10 — REGNUM В Приморье в 2022 году по нацпроекту «Культура» построили четыре дома культуры, в 16 учреждениях сделали капитальный ремонт. Одним из последних обновился Дом культуры в селе Спасское. Здание не знало ремонта почти 50 лет. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Отремонтированный Дом культуры в Приморье Социально-культурный центр Спасского района

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В Доме культуры отремонтировали фасад, малый и паркетный залы, танцевальный класс.

Руководитель инспекции по охране культурного наследия Приморского края Владимир Осецкий на торжественном открытии учреждения культуры после ремонта, выразил уверенность, что оно станет центром притяжения, и в нём будут проходить мероприятия не только районного, но и краевого уровня.

«У нас работают кружки для детей и взрослых: хореографические, спортивные, прикладного творчества. Проводится много различных мероприятия. Частыми стали встречи «Серебряных добровольцев Приморья». Не забывают нас и краевые коллективы, Приморская филармония, краевые театры. И всегда Дом культуры полон гостей. Мы с нетерпением ждали окончания ремонта и готовы в обновленном здании к творческим успехам. Сельчане тоже рады эстетически преображенному по нацпроекту очагу культуры», — прокомментировала директор дома культуры Надежда Терещенко.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Культура» на Чукотке профильные специалисты проходят курсы повышения квалификации.