Иркутск, 9 ноября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Власти Приангарья 9 ноября известили о начале противоаварийных работ в здании Театра юного зрителя, пострадавшей в результате пожара весной 2022 года. Специалисты вывозят мусор, ведут подготовку к устройству кровли. Затем отремонтируют кровлю, сделают водосточную систему, закроют оконные проёмы, утеплят цоколь и тепловые сети, укрепят балконы, установят защитный баннер. Стоимость работ — 6,6 млн рублей. Их завершат к середине декабря.

Правительство Иркутской области Иркутск. Противоаварийные работы начаты в здании Театра юного зрителя

«Здание Театра юного зрителя является памятником истории и культуры. Работать в нём может организация, имеющая лицензию Министерства культуры РФ, под постоянным контролем экспертов в сфере сохранения памятников истории и культуры. Мы рассчитываем, что работы будут проведены качественно, бережно и вовремя», — пояснил начальник ОГКУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области» Григорий Ивлев.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила Губернатору Игорю Кобзеву уделить особое внимание реконструкции исторического здания. Проектная документация готова, проходит государственную экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, сильнейший пожар, охвативший 13 мая неэксплуатируемое здание иркутского Театра юного зрителя (ТЮЗа), которое является объектом культурного наследия, не повредил его историческую часть. Наиболее вероятной причиной стал поджог.

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