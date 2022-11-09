Москва, 9 ноября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В долгосрочной перспективе криптовалюты, в частности биткоин, будут расти и укрепляться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

(сс) Andre Francois Биткоин

«На стоимость биткоина влияет множество факторов, — отметила она. — Например, скачок стоимости наблюдался после того, как 2 ноября Федеральная резервная система США объявила о значительном повышении ключевой ставки на 75 базисных пунктов. Повышение ставки является основным инструментом ФРС для борьбы с ростом инфляции. При этом, когда процентные ставки высокие, потребители часто продают рискованные активы, переходя в доллары. О дальнейшем будущем биткоина говорить сложно. Еще год назад, в первой половине ноября 2021 года, биткоин стоил более 68 тысяч долларов, а к концу 2021 года прогнозировался рост до 100 тысяч долларов. Можно предположить, что биткоин останется примерно на том уровне, на котором он находится сегодня. Этому способствует ряд факторов, например планы Федеральной резервной системы вновь повысить ставки до конца года и развитие законодательства (в США планируется введение процедуры отчетности по сделкам с криптовалютами)».

Но, как полагает Левашенко, в долгосрочной перспективе криптовалюты, в частности биткоин, будет расти и укрепляться.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, криптовалюты пытаются дорожать в унисон с американскими акциями.