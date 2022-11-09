Москва, 9 ноября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Ситуация на российском рынке труда относительно спокойная — большинство работников практически не почувствовало каких-либо изменений, за исключением роста цен и, соответственно, снижения их заработных плат в реальном выражении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил старший научный сотрудник института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

Бен Шан. Безработица

«Уровень безработицы пока остается стабильно низким. Представляется, что ситуация на российском рынке труда начнет ухудшаться постепенно, никакого резкого роста безработицы ждать точно не стоит, — сказал Ляшок. — Вероятно, на начальном этапе кризис затронет как «синие», так и «белые воротнички». В результате проблем с нарушением цепочек поставок и отсутствием импортных комплектующих в первую очередь пострадают промышленные предприятия: работодатели в этой сфере будут вынуждены прибегать к различным механизмам снижения издержек на труд, хотя сокращение работников будет для большинства крайним инструментом».

По его словам, в долгосрочной перспективе трансформация экономики приведет к росту спроса на рабочие профессии и снижению доли «белых воротничков» в экономике, но это будет происходить медленно и займет от двух-трех лет и более.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года в РФ индекс безработицы опустился до рекордно низких значений и составил −49 пунктов.