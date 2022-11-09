В экономике РФ снизится доля «белых воротничков» — экономист
Москва, 9 ноября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Ситуация на российском рынке труда относительно спокойная — большинство работников практически не почувствовало каких-либо изменений, за исключением роста цен и, соответственно, снижения их заработных плат в реальном выражении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил старший научный сотрудник института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
«Уровень безработицы пока остается стабильно низким. Представляется, что ситуация на российском рынке труда начнет ухудшаться постепенно, никакого резкого роста безработицы ждать точно не стоит, — сказал Ляшок. — Вероятно, на начальном этапе кризис затронет как «синие», так и «белые воротнички». В результате проблем с нарушением цепочек поставок и отсутствием импортных комплектующих в первую очередь пострадают промышленные предприятия: работодатели в этой сфере будут вынуждены прибегать к различным механизмам снижения издержек на труд, хотя сокращение работников будет для большинства крайним инструментом».
По его словам, в долгосрочной перспективе трансформация экономики приведет к росту спроса на рабочие профессии и снижению доли «белых воротничков» в экономике, но это будет происходить медленно и займет от двух-трех лет и более.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года в РФ индекс безработицы опустился до рекордно низких значений и составил −49 пунктов.