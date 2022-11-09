Римини, Италия, , 10:23 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около берегов центральной части Италии. Об этом 9 ноября сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение Zeml.info

Уточняется, что подземные толчки были зафиксированы в 06:07 по времени UTC (09:07 мск) на расстоянии 64 км в восточном направлении от города Римини. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

При этом данных о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 2,4 произошло в ночь на 9 ноября в сейсмически опасной зоне Вранча на юго-востоке Румынии.