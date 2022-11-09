Москва, , 10:25 — REGNUM Бывший руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова отказалась от перехода на пост куратора туризма в Минэкономразвития РФ, передаёт 9 ноября РБК.

Зарина Догузова Government.ru

Предложение стать куратором туристической отрасли в Минэкономразвития Догузова получила от вице-премьера Дмитрия Чернышенко после того, как Ростуризм был ликвидирован указом президента РФ.

Отмечается, что Догузова думала над предложением около трёх недель. Причины отказа экс-главы Ростуризма не уточняются.

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8 ноября в Миниэкономразвития РФ временно исполняющим обязанности куратора туристической отрасли назначен Дмитрий Вахруков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 20 октября 2022 года подписал указ об упразднении Ростуризм и передачи его функции Минэкономразвития.

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