Лос-Анджелес, США, , 10:24 — REGNUM Российский нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов удалён до конца матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» за удар соперника клюшкой.

Кирилл Капризов Алексей Колчин © ИА REGNUM

В середине второго периода Капризов ударил защитника «Лос-Анджелеса» Дрю Даути клюшкой в лицо, после чего получил матч-штраф.

«Лос-Анджелес» в итоге победил «Миннесоту» со счётом 1:0. Единственную шайбу на 54-й минуте забросил нападающий Габриэль Виларди.

Напомним, Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В текущем сезоне он набрал 13 очков — восемь шайб и пять результативных передач.