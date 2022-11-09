Улан-Удэ, 9 ноября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Бурятия передала кухонное и стиральное оборудование для дошкольных учреждений в городе Комсомольское Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал член Совета Федерации Вячеслав Наговицын, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Алексея Цыденова Бурятия передала Старобешевскому району ДНР два грузовика и пассажирскую «Газель»

Кроме того, республика оказывает поддержку новому российскому региону в восстановлении транспортной инфраструктуры. Так, при поддержке Бурятии были приведены в порядок более 20 проблемных участков дорог в Старобешевском районе ДНР.

«По словам руководителя полномочного представительства Бурятии при Президенте РФ Игоря Ивановича Зураева, Бурятия вложила более 380 млн рублей в восстановление курируемого района, в том числе на закупку 20 компьютерных классов и российских учебников», — отметил сенатор.