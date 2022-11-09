«Круг добра» выделит 700 млн рублей на лечение калужских детей
Калуга, 9 ноября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Более 700 млн рублей будет выделено в 2022 году из средств фонда «Круг добра» на дорогостоящие лекарства 41 калужскому ребёнку. Об этом вечером 8 ноября сообщил в социальных губернатор Калужской области Владислав Шапша. Фонд «Круг добра» был создан в 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина для поддержки детей с редкими и тяжелыми заболеваниями.
Отец Александр заверил, что лекарственное обеспечение не будет прерываться, запасы есть, поставки ожидаются в не меньших объемах. Среди новых направлений взаимодействия — образовательные программы. Курс повышения квалификации, разработанный фондом совместно с Российской медицинской академией, даст возможность врачам дистанционно получить дополнительные знания по редким заболеваниям.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Калужской области, правительство региона также продолжит выделять средства на лечение тяжелобольных детей. Так, из областного бюджета средства на лечение получают 29 детей.