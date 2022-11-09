Калуга, 9 ноября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Более 700 млн рублей будет выделено в 2022 году из средств фонда «Круг добра» на дорогостоящие лекарства 41 калужскому ребёнку. Об этом вечером 8 ноября сообщил в социальных губернатор Калужской области Владислав Шапша. Фонд «Круг добра» был создан в 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина для поддержки детей с редкими и тяжелыми заболеваниями.

ИА REGNUM Благотворительность

«С руководителем фонда, протоиереем Александром Ткаченко обсудили дальнейшее сотрудничество. Мы благодарны фонду за помощь калужским детям. Со своей стороны тоже оказываем таким семьям медицинскую и социальную помощь. В этом году из областного бюджета выделены средства на лекарства для 29 детей с редкими заболеваниями. Стараемся охватить как можно больше нуждающихся в такой поддержке. В Калужской области это еще 78 детей. Сегодня также говорили об участии наших врачей в программе Фонда по повышению квалификации. Это позволит улучшить диагностику редких заболеваний, чтобы как можно раньше приступать к их лечению», — отметил Владислав Шапша.

Отец Александр заверил, что лекарственное обеспечение не будет прерываться, запасы есть, поставки ожидаются в не меньших объемах. Среди новых направлений взаимодействия — образовательные программы. Курс повышения квалификации, разработанный фондом совместно с Российской медицинской академией, даст возможность врачам дистанционно получить дополнительные знания по редким заболеваниям.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Калужской области, правительство региона также продолжит выделять средства на лечение тяжелобольных детей. Так, из областного бюджета средства на лечение получают 29 детей.