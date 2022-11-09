Чебоксары, 9 ноября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизился пассажирооборот на автобусных перевозках. Соответствующие данные публикует Ульяновскстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автобус

По сведениям ведомства, в январе–сентябре 2022 года пассажирооборот автобусного транспорта составил 646,4 млн пасс-км и снизился по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 15%.

За девять месяцев перевезено 38 713,5 тыс. пассажиров. Это на 3,2% меньше к аналогичному прошлогоднему периоду.

Ранее власти заявлял, что в Ульяновске меняют документ транспортного планирования в связи с переходом автобусных маршрутов на регулируемые тарифы. После этого в городе увеличили цены за проезд в общественном транспорте, а чиновники периодически грозят ряду перевозчиков отозвать лицензию на обслуживание автобусных маршрутов из-за срыва расписания.

Подробнее: Автобусные маршруты в Ульяновске переводят на регулируемые тарифы

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске автотранспортное пассажирское предприятие планирует взять в лизинг 50 автобусов. Начальная цена контракта превышает 935 млн рублей.

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