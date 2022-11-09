Вашингтон, 9 ноября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Более 19 млн акций компании Tesla продал американский миллиардер Илон Маск после приобретения социальной сети Twitter, сообщает New York Post.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам, опубликованным 8 ноября, миллиардер продал 19,5 млн на сумму $3,95 млрд акций компании по производству электромобилей.

В апреле Маск продал акции на колоссальную сумму в $8,5 млрд, готовясь к приобретению социальной сети, но заявил, что больше не будет продавать акции в обозримом будущем. Затем в августе он продал еще акции на сумму $6,9 млрд, также отметив, что у него больше нет планов продавать акции.