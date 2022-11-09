Иркутск, 9 ноября, 2022, 10:18 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 9 ноября обнародовало подробности пожара со спасением ребёнка на улице Депутатская областного центра. Отмечается при этом, что помощь в эвакуации школьника из горящей квартиры оказал сотрудник уголовного розыска отдела полиции № 7 Антон Кондратьев.

Пожар

Накануне днем в одном из окон многоэтажного дома лейтенант полиции заметил дым. В оконном проеме находился мальчик и просил о помощи. Не теряя ни минуты, офицер побежал на второй этаж, надеясь проникнуть в квартиру через дверь. Однако она была заперта, и он вернулся на улицу.

По пути он удостоверился, что жители позвонили в службу спасения и попросил соседа вынесли одеяло. Растянув его вместе с собравшимися к этому моменту гражданами, оперативник стал уговаривать ребенка спрыгнуть вниз. Несмотря не то, что последний находился на втором этаже, совершить прыжок он боялся. Спустя несколько минут прибыли пожарные и только тогда ребенок согласился спуститься.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожарный второй пожарно-спасательной части Дмитрий Перевозный, подбежав к окну, поймал падающего ребёнка.

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