Москва, 9 ноября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Законопроект об уголовной ответственности за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений, занесенных в Красную книгу России и охраняемых международными договорами РФ, внесли в Госдуму парламентарии, среди которых Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Реализация законопроекта позволит повысить эффективность защиты особо ценных объектов растительного мира в Российской Федерации и будет способствовать сохранению уникального биологического разнообразия страны», — отметил Крашенинников.

Предлагается унифицировать подход к обеспечению уголовно-правовой защиты особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, а также объектов растительного мира, дополнив УК РФ статьей 260.1 «Незаконные уничтожение, повреждение, добыча, сбор и оборот особо ценных объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Составы уголовных преступлений, а также санкции предлагается установить по аналогии со статьей 258.1 УК РФ. Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Согласно законопроекту, к уголовной ответственности за уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот особо ценных растений можно привлечь лицо только при совершении этого преступления с прямым умыслом, а не по неосторожности.