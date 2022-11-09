Лос-Анджелес, США, 9 ноября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Киану Ривз вернётся к роли киллера Джона Уика в спин-оффе серии «Балерина». Об этом 9 ноября сообщает портал Collider.

Цитата из к/ф «Джон Уик 3». реж Чад Стахелски. 2019. США Киану Ривз в роли Джона Уика 3

Источники издания сообщили, что актёр сейчас находится в Праге, где проходят съёмки картины. Пока нет информации о том, насколько большую роль получит Ривз, возможно, это будет всего лишь камео. Стоит отметить, что сообщение о его участии в проекте появилось вскоре после того, как стало известно, что Иэн Макшейн вновь сыграет в «Балерине» менеджера отеля «Континенталь».

Напомним, главную роль в «Балерине» исполнит Ана де Армас, снимает фильм режиссёр Лен Уайзман (фильмы франшизы «Другой мир»). В августе 2022 года СМИ сообщили, что четвёртая часть «Джона Уика» получит самый большой хронометраж. Тогда отмечалось, что длительность фильма составит не менее 132 минут.