Вашингтон, 9 ноября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В адрес сотрудников посольства России в США и членов их семей поступают угрозы. Об этом 9 ноября заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Washington.mid.ru Посольство РФ в США

«Что касается угроз — они действительно нередки. Обычной и электронной почтой, через соцсети недоброжелатели пытаются запугать дипломатов и членов их семей», — сказал он в интервью РИА Новости.

Кроме того, Антонов напомнил о случае, когда манифестанты у российской дипмиссии делали попытки заблокировать вход прибывающим на прием в честь Дня России гостям, и добавил, что около посольства РФ часто происходят митинги, на которых «эмоции захлестывают через край», а также что он сам лично сталкивался с угрозами.

«Всё это очень неприятно, но на фоне истеричной и однобокой подачи новостей местными СМИ — не слишком удивительно», — заключил посол РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что безосновательные и опасные заявления Вашингтона о якобы «приближающемся Армагеддоне» делаются для того, чтобы настроить против России максимально возможное количество стран мира.