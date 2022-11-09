Пермь, 9 ноября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Прокуратура Пермского края рассмотрела проекты планов проверок, заявленных органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на 2023 год. Отказано в поведении свыше 63% проверок, сообщили в надзорном ведомстве.

theilr Проверка

В частности, органы государственного и муниципального контроля предложили проведение 4448 плановых контрольных (надзорных) мероприятий. Отклонено 63,6% проверок. Согласовано на 2023 год проведение 1 618 проверочных мероприятий.

В прокуратуре подчеркнули, что в соответствии с поручением президента России предполагается проведение проверок только в отношении объектов контроля, отнесенных к категории чрезвычайно высокого и высокого риска.