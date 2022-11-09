Санкт-Петербург, 9 ноября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Военнослужащий, который дважды смог отшвырнуть сброшенные на него с дрона ВСУ гранаты — уроженец Ленинградской области, пехотинец Алексей из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцирующейся в регионе, сообщили 9 ноября в пресс-службе администрации Ленобласти.

Николай Хижняк Граната

Напомним, кадры видеозаписи с беспилотника ВСУ, которые активно обсуждают в СМИ и социальных сетях, были сделаны в начале специальной военной операции России. На них видно, как российский военнослужащий, лёжа в траншее, дважды отбрасывает в сторону гранаты, сброшенные на него с беспилотника.

«Эти кадры под заголовком «русский солдат непобедим» облетели весь мир. Гордимся мужеством и реакцией земляка — пехотинца Алексея из 138 отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в посёлке Каменка Выборгского района Ленобласти. Благодарим командиров за выучку! Всем бойцам бригады — большой воинской удачи!», — заявили в администрации Ленобласти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ попал под удар ВСУ в марте в районе села Малая Рогань в Харьковской области. Военнослужащий смог отбросить две гранаты и остался жив. Он продолжает службу в зоне проведения СВО.