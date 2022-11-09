Владимир, 9 ноября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В зону проведения СВО отправился бывший уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Геннадий Прохорычев. Об этом он сообщил 9 ноября на своей странице в социальной сети.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Экс-омбудсмен будет служить в медицинском батальоне. По словам Геннадия Прохорычева, решение было принято «не спонтанно и не под эмоциональным фоном».

«Сейчас армии нужны психологи для работы в госпиталях с ранеными бойцами. Просто мой опыт и компетенции сейчас нужны там. Хотелось бы извиниться, если кого-нибудь обидел, но это не по злобе, а по горячности характера. Ещё раз большое спасибо за взаимное сотрудничество и сотворчество. Не говорю прощайте, а говорю до новых встреч», — написал он.

Геннадий Прохорычев занимал пост уполномоченного по правам ребёнка два срока подряд с 2011 по 2021 годы.